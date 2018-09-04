«Стоило ждать пять лет»: соцсети о новой песне Земфиры

Москва, , 15:01 — REGNUM Земфира выпустила новую песню «Джозеф» — свой первый трек с 2013 года. Песня написана на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам». В сети активно обсуждают новую композицию и гадают, станет ли она хитом.

Поклонники Земфиры отмечают, что такой песни стоило ждать пять лет. Многие оценили «Джозефа» и признались, что прослушали трек уже несколько раз.

«Первый официальный релиз Земфиры за последние пять лет. Этого стоило ждать? Конечно, да. Спасибо!» — пишет Artemäs.

Особенно пользователям понравилось, что в основу песни легли стихи Бродского. Юзерам так же пришлось по душе электронное сопровождение, над которым работал музыкант Mujuice.

«Давно у меня песни на репите не заедали. А русские песни так и подавно. Земфира смогла. Послушайте «Джозефа», там проникновенные стихи Бродского, крутая электроника от Mujuice, нежные барабаны и такой разный голос Земфиры», — советует Элина Н.

Впрочем, не все разделяют такую точку зрения. Некоторые пользователи отмечают, что любят творчество и Бродского, и Земфиры, однако новая песня разочаровала их. Так, по мнению Альберта Ч., она ничем не отличается от других композиций на стихи поэта.

«Новая песня Земфиры ничем не отличается от других песен на стихи Бродского, которые, к слову, лучше воспринимаются в полной тишине. Разочаровала старушка».

Такого же мнения придерживается и председатель совета Фонда создания музея Иосифа Бродского Михаил Мильчик. В интервью «Говорит Москва» он отметил, что выбранные для песни произведения Бродского не очень хорошо сочетаются. Кроме того, «в самой манере исполнения теряются слова». Этот комментарий напомнил пользователям о недавнем конфликте Земфиры с Монеточкой и Гречкой. В соцсетях ждут реакции молодых исполнительниц на новый трек певицы, которая ранее раскритиковала их творчество.

«Друг Бродского раскритиковал песню Земфиры на стихи поэта. Ну, я жду реакцию Монеточки и Гречки, конечно. Это так, разминочка. И комбо в виде Лозы в конце», — пишет Дмитрий Б.

Напомним, премьера песни «Джозеф» состоялась на закрытом новогоднем концерте Земфиры. Также певица исполняла ее на своих летних концертах, в том числе на «Пикнике Афиши» в Москве. Сейчас песня доступна для прослушивания в iTunes, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке». Обложку сингла оформляли Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.

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