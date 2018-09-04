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В Днепропетровске запретят петь российские песни

Культура

Под запрет попадут песни, авторы которых поддерживают ДНР и ЛНР

В Днепропетровске запретят петь российские песни
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Рот на замке

Киев, 4 сентября 2018, 14:01 — REGNUM  Администрация Днепропетровска (В 2016 году переименован в Днепр) решила запретить публично исполнять песни российских музыкантов, которые поддерживают «российскую агрессию», сообщает 4 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, за выполнением решения администрации будет следить инспекция по благоустройству Днепропетровского горсовета. Запрещено будет петь песни в общественном транспорте, в ресторанах, гостиницах и других общественных местах.

Напомним, в «европейской» и «демократической» Украине действует закон, по которому книги из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и России запрещено ввозить на Украину без «экспертизы». «Эксперты» проверяют все книги на «антиукраинскую пропаганду», к которой могут быть отнесены, например, официальные исторические события.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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