Киев, , 14:01 — REGNUM Администрация Днепропетровска (В 2016 году переименован в Днепр) решила запретить публично исполнять песни российских музыкантов, которые поддерживают «российскую агрессию», сообщает 4 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, за выполнением решения администрации будет следить инспекция по благоустройству Днепропетровского горсовета. Запрещено будет петь песни в общественном транспорте, в ресторанах, гостиницах и других общественных местах.

Напомним, в «европейской» и «демократической» Украине действует закон, по которому книги из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и России запрещено ввозить на Украину без «экспертизы». «Эксперты» проверяют все книги на «антиукраинскую пропаганду», к которой могут быть отнесены, например, официальные исторические события.