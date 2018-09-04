Фильм «Миссия невыполнима: Последствия» вышел в лидеры кинопроката Китая

Пекин, , 13:54 — REGNUM По итогам прошедших выходных фильм «Миссия невыполнима: Последствия» в кинотеатрах Китая $89,1 млн. Таким образом, фильм без труда сместил с первого места картину Marvel «Человек-муравей и Оса». Об этом 3 сентября сообщил портал Screen International.

На данный момент сумма общемировых сборов шестого фильма про приключения агента Итана Ханта составила $650 млн. Второе место в рейтинге заняла лента «Мег: Монстр глубины» с Джейсоном Стейтемом (17,7 млн; сумма общих сборов — $462 млн), что касается «Человека-муравьяй и Осы», то фильм сместился на третью позицию и заработал создателям ещё $15,8 млн (общие сборы составили $594 млн).

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В топ-5 мирового рейтинга также вошёл мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет» ($11,8 млн; $486 млн) и «Безумно богатые азиаты» ($10,4 млн; $131 млн).

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что романтическая комедия «Безумно богатые азиаты» в третий раз вышла в лидеры кинопроката США. Последний раз подобный успех в этом жанре имел фильм «Девушка без комплексов», вышедший в 2015 году.

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