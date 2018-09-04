В Иваново впервые привезли работы Энди Уорхола

Иваново, , 13:36 — REGNUM Выставка графики Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна открылась в музейно-выставочном центре Иваново 4 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию центра.

В общей сложности на выставке будет представлено 16 работ Уорхола. Десять работ из серии «Вымирающие виды» (или «Животные в гриме») — зрители смогут увидеть полотна, на которых изображены животные, относящиеся к исчезающим видам. Также зрители смогут увидеть шесть работ из знаменитой серии портретов известных личностей — Мерлин Монро, Бетховена и даже Владимира Ленина. В рамках выставки также представлены работы известного американского художника, яркого представителя поп-арта Роя Лихтенштейна.

Произведения Уорхола и Лихтенштейна ивановским зрителям представлены впервые. Выставка в Иваново будет работать до 2 октября.