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В Иваново впервые привезли работы Энди Уорхола

Культура

В музейно-выставочном центре открыта выставка мастеров поп-арта

Иваново, 4 сентября 2018, 13:36 — REGNUM  Выставка графики Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна открылась в музейно-выставочном центре Иваново 4 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию центра.

В общей сложности на выставке будет представлено 16 работ Уорхола. Десять работ из серии «Вымирающие виды» (или «Животные в гриме») — зрители смогут увидеть полотна, на которых изображены животные, относящиеся к исчезающим видам. Также зрители смогут увидеть шесть работ из знаменитой серии портретов известных личностей — Мерлин Монро, Бетховена и даже Владимира Ленина. В рамках выставки также представлены работы известного американского художника, яркого представителя поп-арта Роя Лихтенштейна.

Произведения Уорхола и Лихтенштейна ивановским зрителям представлены впервые. Выставка в Иваново будет работать до 2 октября.

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Художественные выставки
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