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Вышел новый трейлер байопика «Колетт» с Кирой Найтли

Культура

Мировая премьера картины запланирована на ноябрь 2018 года

Лос-Анджелес, США, 4 сентября 2018, 13:33 — REGNUM  Вышел новый трейлер биографического фильма «Колетт» режиссёра Уоша Вэстмолэнда, главную роль в котором исполнила Кира Найтли. Ролик был опубликован 4 сентября на портале InterMedia.

Фильм расскажет зрителям о жизни французской писательницы Сидони-Габриэль Колетт. В начале своей карьеры она писала для музыкального критика Анри Готье-Виллара, который присваивал её произведения. Впоследствии писательница ушла от мужа и пошла собственным путём к славе.

В трейлере частично показан скандальный эпизод из её жизни: поцелуй с Матильдой де Морни в пантомиме «Египетский сон», на который впоследствии даже отреагировала полиция. Мировая премьера картины запланирована на 29 ноября 2018 года

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Напомним, в фильме также снялись такие актёры, как Элинор Томлинсон и Доминик Уэст. Сидони-Габриэль Колетт умерла в 1954 году в Париже, будучи прославленной писательницей и членом Гонкуровской академии.

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