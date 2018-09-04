Продюсер «Крепкого орешка 6» раскрыл официальное название фильма

Лондон, , 12:39 — REGNUM Кинопродюсер Лоренцо Ди Бонавентура в интервью журналистам британского журнала Empire раскрыл официальное название шестой части фильма «Крепкий орешек». Интервью было опубликовано 3 сентября на сайте издания.

https://twitter.com/empiremagazine/status/1036544408018145280

Новая картина будет называться «Макклейн» в соответствии с фамилией главного героя. Роль Джона Макклейна вновь исполнит Брюс Уиллис. Ди Бонавентура сообщил, что фильм будет представлять собой одновременно и сиквел и приквел, в нём будет показан как 60-летний Макклейн, так и его 20-летняя версия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, над созданием сценария «Крепкого орешка 6» работали писатели Чед и Кэри Хейс. Зрители знают их по работе над такими фильмами как «Заклятие», «Дом восковых фигур» и «Разлом Сан-Андреас».

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