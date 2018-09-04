Земфира представила в сети запись на стихи Иосифа Бродского

Москва, , 12:21 — REGNUM В интернете появилась новая запись популярной певицы Земфиры. Это знаменательно тем, что автор нашумевших хитов почти пять лет хранила «творческое молчание». Неожиданно стихи к новой композиции «Джозеф» были взяты из двух произведений совсем не песенного поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе поэта Иосифа Бродского. Содействие в создании сингла, по информации сервиса «Яндекс.Музыка» оказал российский музыкант-электронщик Mujuice.

Впрочем, некоторые любители музыки уже слышали эту песню — певица исполнила ее в августе на фестивале «Пикник «Афиши».

Как уже сообщалось, Земфира сейчас работает над новой пластинкой. Сроки ее появления пока не известны.