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Земфира представила в сети запись на стихи Иосифа Бродского

Культура

После пяти лет молчания (исключая концертную деятельность) это первый опубликованный новый сингл

Москва, 4 сентября 2018, 12:21 — REGNUM  В интернете появилась новая запись популярной певицы Земфиры. Это знаменательно тем, что автор нашумевших хитов почти пять лет хранила «творческое молчание». Неожиданно стихи к новой композиции «Джозеф» были взяты из двух произведений совсем не песенного поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе поэта Иосифа Бродского. Содействие в создании сингла, по информации сервиса «Яндекс.Музыка» оказал российский музыкант-электронщик Mujuice.

Впрочем, некоторые любители музыки уже слышали эту песню — певица исполнила ее в августе на фестивале «Пикник «Афиши».

Как уже сообщалось, Земфира сейчас работает над новой пластинкой. Сроки ее появления пока не известны.

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Культурная хроника
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