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Земфира записала новую песню на стихи Бродского

Культура

Новая композиция называется «Джозеф»

Москва, 4 сентября 2018, 12:12 — REGNUM  Известная российская рок-исполнительница Земфира Рамазанова (Земфира) выпустила новую композицию «Джозеф», информация об этом была опубликована на официальном сайте певицы в социальной сети «ВКонтакте».

"Премьера. «Джозеф», — сообщается на странице.

В основу текста песни легли фрагменты двух стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Земфира заявила, что будет писать альбом. Однако когда он выйдет, артистка не уточнила.

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