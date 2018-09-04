Фанни Ардан представит в Петербурге фильм о Марии Каллас

Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Французская киноактриса Фанни Ардан приедет в Санкт-Петербург на международный кинофестиваль «Послание к человеку». 20 сентября она представит публике российскую премьеру документального фильма «Мария До Каллас» режиссера Тома Вольфа (Франция).

Кроме того, 21 сентября Ардан будет присутствовать на церемонии закрытия фестиваля. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в пресс-службе мероприятия.

Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет с 15 по 22 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге. Часть конкурсных программ, а также спецпрограммы и творческие встречи пройдут в Москве.

В новом документальном фильме «Мария До Каллас» именно Фанни Ардан, ранее сыгравшая легендарную певицу в театре и кино, озвучивает личные мысли и воспоминания Каллас.

В российских кинотеатрах фильм «Мария До Каллас» можно будет увидеть с 20 сентября. В прокате будет идти как дублированный фильм, так и версия на французском языке с субтитрами, озвученная Фанни Ардан.

На церемонии закрытия XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку» французская гостья вручит высшие награды кинофестиваля и поздравит победителей.

В конкурсные программы кинофестиваля включены 74 фильма, в том числе 10 мировых премьер, три международные и более 30 российских премьер.

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