Российский режиссёр показал в Венеции фильм в формате 96 кадров в секунду

Венеция, Италия, , 12:00 — REGNUM Российский кинематографист Виктор Косаковский показал на 75-м Венецианском кинофестивале фильм «Акварель» (Aquarela), который выполнен в формате 96 кадров в секунду. Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter.

По мнению Косаковского, мировому кинематографу уже пора отходить от старого формата 24-х кадров в секунду. Для того, чтобы показать посетителям кинофорума свою картину Косаковскому пришлось изготовить собственный кинопроектор, поскольку сегодня в мире не существует таких аппаратов. Кинематографист надеется, что его работа произведёт революцию в кинематографе.

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Напомним, бюджет фильма «Акварель» составил € 2 млн, Виктор Косаковский и его команда собирали эту сумму в течение трёх лет. Согласно заявлениям режиссёра весь фильм построен на иллюзии, главным героем картины является вода.

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