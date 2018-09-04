«Новая волна»: звезды вновь будут зажигать на Черноморском побережье

Сочи, Краснодарский край, , 11:19 — REGNUM 4 сентября в Сочи открывается XVII международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2018». Главной площадкой масштабного музыкального форума станет концертный зал New Wave Hall на 2,8 тыс. зрителей в Олимпийском парке. Накануне в курортную столицу России прибыл специальный поезд «Новая волна». Он привез организаторов и спонсоров смотра, членов жюри, звезд отечественной эстрады и даже конкурсантов. В борьбу за главный приз вступят 15 финалистов из 10 стран мира — Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Мальты, России и Украины. Честь российской эстрады будут защищать три исполнителя — Ana Zorina, Дарья Антонюк и Дан Розин, и три музыкальных коллектива: дуэт «Этнозапил», квинтет «Ки? Туа!» и команда под названием «Пиджаков Live». Имена не очень раскрученные, но на то и фестиваль, чтобы засветится на большой сцене.

Время сейчас в Сочи поистине золотое — море теплое, солнце яркое, семейные уехали. И нет сомнения, что сегодня на гала-концерте будет аншлаг. Ведь радовать своим искусством зрителей будут такие звезды как Филипп Киркоров, Баста, Сергей Лазарев, Дима Билан, Диана Арбенина, Николай Басков, Валерия, Кристина Орбакайте, Алсу и многие другие. Исполнят ли они известные шлягеры или выступят с премьерами песен пока не известно.

По традиции большое внимание уделит этому событию телевидение. Оно покажет знаковые выступления топовых артистов. К сожалению, за бортом все время остаются конкурсанты, а вот с их творчеством как раз бы и хотелось познакомиться — ведь появление новых имен всегда интересно. Да и конкурс, по сути, призван это делать…

В программе фестиваля многочисленные концерты полюбившихся довольно давно исполнителей — группы A`Studio, Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Ирины Аллегровой.

Приятным сюрпризом для поклонников музыки, по мысли организаторов, должен стать отдельный концерт, в программу которого войдут песни на стихи поэта Михаила Гуцериева.

9 сентября состоится награждение победителей и вручение главного приза.