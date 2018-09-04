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В ЛНР выпустили памятный знак «Они отстояли Родину»

Культура

Знак выпущен тиражом 1 тыс. экземпляров

Луганск, 4 сентября 2018, 10:44 — REGNUM  Памятный знак с изображением мемориала «Они отстояли Родину» начали продавать в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает 4 сентября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, выпуском памятного знака занимается Государственный банк ЛНР. Знак выпущен тиражом 1 тыс. экземпляров, стоимость одного знака — 775 рублей, цена футляра — 350 рублей. На аверсе знака изображен памятник «Они отстояли Родину», на реверсе — здание Госбанка ЛНР.

Напомним, памятник «Они отстояли Родину» был установлен в Луганске 12 мая 2016 года, во вторую годовщину независимости республики.

Госбанк ЛНР ранее уже выпустил такие памятные знаки, как знак «Труженику Луганщины в честь 50-летия Октября» и знак в честь 75-летия советской комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия».

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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