Пушкин. Виски. Рок-н-ролл: вышел трейлер «Заповедника» с Сергеем Безруковым

Москва, , 10:03 — REGNUM Режиссёр Анна Матисон выпустила трейлер фильма «Заповедник», в котором главную роль исполнил Сергей Безруков. Ролик был опубликован 3 сентября на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Картина снята по мотивам одноимённого произведения Сергея Довлатова. Ранее она проходила в СМИ под названием «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл». Стоит отметить — данное название фильма больше подходит тому, что показано в трейлере.

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Напомним, Сергей Безруков играет музыканта по имени Константин, который к тридцати пяти годам не смог полноценно реализовать себя в профессии. Из-за этого начались проблемы с алкоголем, как следствие — проблемы с семьёй и работой. Однажды Константин попадает в заповедник «Михайловское», где получает возможность подумать о своей жизни.

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