В Пушкинском музее в Москве открывается выставка шедевров японской живописи

Москва, , 09:41 — REGNUM 4 сентября в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина откроется выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо». В экспозиции будет представлено 135 работ художников различных художественных направлений японского искусства XVII—XIX веков. Как указывается в релизе музея, два произведения обладают статусом «Национальное сокровище», девять имеют статус «Особо ценный объект культуры» и шесть — статус «Особо ценный предмет искусства». Выступая перед журналистами накануне открытия, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак отметила «уникальность этой экспозиции даже для такого искушенного города как Москва».

Особенность этой выставки в том, что она будет проходить в два этапа: первую часть работ посетители смогут увидеть в период с 4 по 30 сентября, а вторую — с 3 по 28 октября. Необходимость в ротации объясняется хрупкостью работ многих работ, например, живописи на бумаге и шелке. Более 4 недель в «чужом» пространстве шедевры находится не могут.

Эпоха Эдо — период с 1603 по 1867 годы, когда город Эдо (старое название Токио) играл значительную политическую роль в Японии. Уже к XVII веку маленький поселок превратился в один из самых больших городов мира — его население превышало 1 миллион человек.