Фильм «Человек на Луне» назвали «позором» для патриотов США

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Некоторые СМИ США называли фильм «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла «позором» для патриотически настроенных граждан. Сыновья Нила Армстронга встали на защиту создателей картины. Об этом 3 сентября сообщил портал MovieWeb.

Всему причиной стало то, что в фильме Шазелл не показал установку на Луну флага США. Масла в огонь подлил Райан Гослинг, который на премьере картины в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля заявил, что подвиг Нила Армстронга является достижением всего человечества.

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В ответ на обвинения режиссёр заявил, что он снимал картину о другом, пытаясь показать «невидимые, неизвестные моменты миссии» «Апполона-11» и рассказать другую версию истории. Его поддержали Рик и Марк Армстронги, сыновья Нила Армстронга. Они заявили, что сюжет картины фокусируется на вещах, о которых зрители не знали или, возможно, уже забыли.

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Однако бывший астронавт Базз Олдрин (член миссии и второй человек на Луне), похоже, не согласен с их позицией. Он выложил на своей Twitter-странице две фотографии, на которых запечатлёна установка на Луне флага США.

https://twitter.com/TheRealBuzz/status/1036459675649171456

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сенатор США Марк Рубио возмутился высказываем Райана Гослинга о подвиге Нила Армстронга как о достижении человечества. Он заявил, что полет «Аполлона-11» на Луну не был миссией ООН и был осуществлён именно благодаря США.

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