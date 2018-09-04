Поклонники «Полицейской академии» увидят пятую часть фильма

Лос-Анджелес, США, , 07:48 — REGNUM Стив Гуттенберг, известный российским зрителям по роли сержанта Кэри Махоуни из фильмов «Полицейская академия», объявил о том, что мир увидит пятую часть известной комедии. Соответствующую публикацию актёр, режиссёр, сценарист и продюсер оставил 3 сентября на странице в Twitter.

https://twitter.com/SteveGuttbuck/status/1036533146026692608

Один из поклонников спросил Гуттенберга о том, возможно ли, что события пятой картины будут происходить в Лондоне. Актёр ответил — пока что он не может сообщить подробности, но работа над созданием новой «Полицейской академией» действительно идёт и вскоре фанаты смогут увидеть фильм.

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Напомним, первая часть «Полицейской академии» вышла на большие экраны в 1984 году, четвёртая — в 1987 году. Оригинальная картина при бюджете всего $4,5 млн имела оглушительный успех, она смогла собрать в кинотеатрах США более $81 млн. Её посмотрели около 24,2 млн зрителей.

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