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На Украине решили повременить с принятием новой редакции правописания

Культура

Новая редакция должна искоренить русификацию из украинского языка

Киев, 4 сентября 2018, 07:48 — REGNUM  На Украине продлят срок обсуждения новой редакции украинского правописания, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает 4 сентября УНИАН.

По ее словам, вокруг новой редакции правописания началась бурная дискуссия, вследствие чего ведомство решило не ограничивать обсуждение датой 15 сентября, а продлить дискуссию. Гриневич считает, что многие граждане понятия не имеют о подготовке новой редакции украинского правописания. Также министр добавила, что новая редакция правописания нужна для того, чтобы избавиться от русификации украинского языка.

Напомним, новая редакция украинского правописания позволяет писать в словах греческого происхождения вместо буквы «ф» букву «т», например «анатема», «дитирамб», «мiтологiя», а также вводит множество других изменений.

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