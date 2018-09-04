На Украине решили повременить с принятием новой редакции правописания

Киев, , 07:48 — REGNUM На Украине продлят срок обсуждения новой редакции украинского правописания, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает 4 сентября УНИАН.

По ее словам, вокруг новой редакции правописания началась бурная дискуссия, вследствие чего ведомство решило не ограничивать обсуждение датой 15 сентября, а продлить дискуссию. Гриневич считает, что многие граждане понятия не имеют о подготовке новой редакции украинского правописания. Также министр добавила, что новая редакция правописания нужна для того, чтобы избавиться от русификации украинского языка.

Напомним, новая редакция украинского правописания позволяет писать в словах греческого происхождения вместо буквы «ф» букву «т», например «анатема», «дитирамб», «мiтологiя», а также вводит множество других изменений.