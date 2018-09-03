Благодаря федеральной поддержке в Мордовский университет вложено 3 млрд

Саранск, , 21:06 — REGNUM Благодаря федеральной поддержке в развитие Мордовского государственного университета имени Огарева за пять лет было вложено 3 млрд рублей. С началом нового учебного года открылось новое общежитие вуза на 600 мест, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Строительство нового здания началось весной 2016 года. Стоимость строительства составила 433.2 млн рублей, из которых 365,2 млн рублей поступило из федерального бюджета. Комнаты в общежитии займут студенты Медицинского института и факультета биотехнологии и биологии. В 10 — этажном здании площадью более 13 тыс. кв. метров 228 комнат — двухместных и трехместных.

«Те решения, которые принял президент России Владимир Путин по развитию Мордовского госуниверситета, педагогического института в связи проведением чемпионата, касались не только возведения новых корпусов, но и улучшения условий жизни студентов», — отметил на церемонии открытия общежития глава Мордовии Владимир Волков. Он напомнил, что это уже третье новое общежитие, а все объекты — наследие чемпионата мира по футболу.

Республика делает все для получения качественного и эффективного образования в Мордовии. Но и от студентов, от их учебы, активности и инициативы зависит, какой в будущем будет республика, подчеркнул Волков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также к новому учебному году в Мордовии открылись две новые школы в совокупности на 1350 мест — в Саранске и Рузаевке.

В настоящее время продолжается строительство школ в Зубово-Полянском районе и Краснослободске.

В рамках программ по обеспеченности местами в дошкольных учреждениях в республике ведут работы по строительству четырех детских садов в общей сложности на 550 мест. Также возводится пристрой к детскому саду в селе Большие Березники на 60 мест.

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