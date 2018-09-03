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«Вайнштейн невиновен»: режиссёр устроил акцию на Венецианском кинофестивале

Культура

Кинематографист Лучиано Граньяни надел футболку с этой надписью на премьеру фильма ужасов «Суспирия»

«Вайнштейн невиновен»: режиссёр устроил акцию на Венецианском кинофестивале
Georges Biard
Харви Вайнштейн

Венеция, Италия, 3 сентября 2018, 16:20 — REGNUM  Итальянский режиссёр Лучиано Граньяни вышел на красную дорожку 75-го Венецианского кинофестиваля в футболке с надписью «Вайнштейн невиновен». Об этом 2 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1036507095095537664

Граньяни продемонстрировал футболку перед премьерой фильма «Суспирия» режиссёра Луки Гуаданьино. Стоящий рядом с ним на красной дорожке актёр Паоло Рива поддержал акцию, он улыбался и указывал пальцем на футболку.

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Напомним, 29 августа 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что актрису и режиссёра Азию Ардженто уволили с итальянского шоу «X-фактор Италия» после того, как она оказалась в центре сексуального скандала. В мае 2018 года Ардженто обвинила продюсера Харви Вайнштейна в том, что он изнасиловал её в 1997 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Азия Ардженто покинула шоу «X-фактор Италия» из-за секс-скандала

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Секс-скандалы Голливуда и их последствия
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