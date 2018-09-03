Дэйв Батиста не хочет больше работать с компанией Disney

Лондон, , 14:34 — REGNUM Дэйв Батиста, исполнивший в двух фильмах франшизы «Стражи галактики» роль Дракса, может не появиться в третьей части фильма из-за увольнения Джеймса Ганна с поста режиссёра. Об этом 2 сентября сообщил портал Digital Spy.

https://twitter.com/screenrant/status/1036307708159422464

«Да, есть проблемы. Это горький разговор, — сказал Батиста в эфире шоу Джонатана Росса, — Нет, это очень горький разговор, потому что я не очень доволен тем, что они сделали с Джеймсом Ганном».

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Актер сообщил, что кинокомпания поставила производство на паузу и заявил, что, честно говоря, он не знает, хочет ли он далее работать с Disney.

«Знаешь, я много высказывался о том, что я чувствую и я не боюсь признаться в том, что именно я чувствую», — добавил Дэйв Батиста.

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Напомним, 21 июля 2018 года ИА REGNUM сообщило, что студия Disney разорвала контракт с Джеймсом Ганном. Причиной такого решения стало то, что в сети всплыли комментарии режиссёра десятилетней давности. Тогда Ганн позволил себе шутки на табуированные темы. 15 августа 2018 года стало известно, что глава Disney Алан Хорн не стал менять решение об увольнении режиссёра.

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