Понедельник, 3 Сентября 2018 года
16:55:53 МСК

В Москве выступил Роджер Уотерс: фоторепортаж

Культура

Музыкальные композиции сопровождал видеоряд на социально-политические темы

75
В Москве выступил Роджер Уотерс: фоторепортаж
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве

Москва, 3 сентября 2018, 16:13 — REGNUM  В московском спорткомплексе «Олимпийский» 31 августа выступил британский рок-музыкант, один из основателей и автор большинства композиций группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Его выступление, собравшее несколько тысяч фанатов, состоялось в рамках мирового турне «Us + Them», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Концертом в Москве музыкант завершил европейскую часть своего тура, взяв для него название одноимённой песни с альбома The Dark Side of the Moon, ставший, по мнению многих, последним шедевром Pink Floyd.

4
Видеоряд на концерте Роджера Уотерс
Василий Иванов © ИА REGNUM
Видеоряд на концерте Роджера Уотерс
2
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве
6
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве
15
Фанаты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фанаты
23
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве
29
Роджер Уотерс, автор композиций группы Pink Floyd
Василий Иванов © ИА REGNUM
Роджер Уотерс, автор композиций группы Pink Floyd
30
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве

На концерте артист обратился к публике, затронув ряд социальных и политических проблем, в частности, упомянув и «русских братьев и сестер», проживающих на Украине. Музыкальные композиции Уотерс подкрепил визуальным сопровождением, включившим в себя видеоряд, иллюминацию, транспаранты и огромную надувную свинью с надписью «Оставайся человеком».

26
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве
35
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве
57
Надувная свинья «Оставайся человеком»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Надувная свинья «Оставайся человеком»
58
Надувная свинья «Оставайся человеком»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Надувная свинья «Оставайся человеком»
62
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве

Высказывания Уотерса о современной политической ситуации в мире получили продолжение в текстах, которые транслировались на экране за выступающими музыкантами. Так, можно было увидеть надписи «Трамп — свинья», «Долой нео-фашизм», «Вы можете быть нашими братьями или же «большим братом», но вы не можете быть обоими». Также была затронута проблема загрязнения Земли.

38
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве
40
Видео-транспарант «Resist»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Видео-транспарант «Resist»
42
Видео-транспарант «Resist»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Видео-транспарант «Resist»
43
Видео-транспарант «Resist»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Видео-транспарант «Resist»
44
Видео-транспарант «Resist»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Видео-транспарант «Resist»
47
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве
48
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве

Слова песен Pink Floyd сопровождали взрывы, стреляющие танки, летящие боевые вертолёты и разрушенные города. Во время выступления на экране часто появлялись лица известных мировых политиков, среди которых можно было узнать Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина, Ангелу Меркель, Ким Чен Ына и Сильвио Берлускони.

51
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве
55
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве
65
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве
66
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве
67
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве
68
Концерт Роджера Уотерса в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт Роджера Уотерса в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роджер Уотерс попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной внесения британского рок-музыканта в базу названо якобы участие его в «антиукраинской пропаганде», а также «покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма». Поводом послужило интервью Уотерса российскому изданию «Известия», в котором, говоря о Крыме, музыкант заявил о наличии большого числа «договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права» на Севастополь.

74
Роджер Уотерс, автор композиций группы Pink Floyd
Василий Иванов © ИА REGNUM
Роджер Уотерс, автор композиций группы Pink Floyd

Читайте подробнее: Роджер Уотерс попал в базу данных сайта «Миротворец»

Смотрите галерею к статье

regnum author Василий Иванов
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить