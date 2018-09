В Москве выступил Роджер Уотерс: фоторепортаж

Москва, , 16:13 — REGNUM В московском спорткомплексе «Олимпийский» 31 августа выступил британский рок-музыкант, один из основателей и автор большинства композиций группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Его выступление, собравшее несколько тысяч фанатов, состоялось в рамках мирового турне «Us + Them», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Концертом в Москве музыкант завершил европейскую часть своего тура, взяв для него название одноимённой песни с альбома The Dark Side of the Moon, ставший, по мнению многих, последним шедевром Pink Floyd.

На концерте артист обратился к публике, затронув ряд социальных и политических проблем, в частности, упомянув и «русских братьев и сестер», проживающих на Украине. Музыкальные композиции Уотерс подкрепил визуальным сопровождением, включившим в себя видеоряд, иллюминацию, транспаранты и огромную надувную свинью с надписью «Оставайся человеком».

Высказывания Уотерса о современной политической ситуации в мире получили продолжение в текстах, которые транслировались на экране за выступающими музыкантами. Так, можно было увидеть надписи «Трамп — свинья», «Долой нео-фашизм», «Вы можете быть нашими братьями или же «большим братом», но вы не можете быть обоими». Также была затронута проблема загрязнения Земли.

Слова песен Pink Floyd сопровождали взрывы, стреляющие танки, летящие боевые вертолёты и разрушенные города. Во время выступления на экране часто появлялись лица известных мировых политиков, среди которых можно было узнать Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина, Ангелу Меркель, Ким Чен Ына и Сильвио Берлускони.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роджер Уотерс попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной внесения британского рок-музыканта в базу названо якобы участие его в «антиукраинской пропаганде», а также «покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма». Поводом послужило интервью Уотерса российскому изданию «Известия», в котором, говоря о Крыме, музыкант заявил о наличии большого числа «договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права» на Севастополь.

