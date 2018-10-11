Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Марк Сандомирский

Дмитрий Тёткин, , 08:30 — REGNUM

Передача CI, где в гостях доктор-психотерапевт Марк Сандомирский, который рассказывает про то, как научиться любить жизнь и быть здоровым. За подробностями можно обращаться к книгам Марка. Несмотря на шумящую немного запись и трагикомическое запикивание запрещенных федеральными законами подробностей чужих судеб, один из самых глубоких и интересных (на мой взгляд) эфиров…

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