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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Марк Сандомирский

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Марк Сандомирский
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 11 октября 2018, 08:30 — REGNUM  

Передача CI, где в гостях доктор-психотерапевт Марк Сандомирский, который рассказывает про то, как научиться любить жизнь и быть здоровым. За подробностями можно обращаться к книгам Марка. Несмотря на шумящую немного запись и трагикомическое запикивание запрещенных федеральными законами подробностей чужих судеб, один из самых глубоких и интересных (на мой взгляд) эфиров…

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Марк Сандомирский (в центре)
Иллюстрация: Личный архив Марка Сандомирского
Марк Сандомирский (в центре)

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Столяров

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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