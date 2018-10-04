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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Столяров

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Столяров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 4 октября 2018, 08:30 — REGNUM  

Передача C. Долгий и живой разговор о театре, футболе, шляпах и куклах. В гостях Сергей Столяров.

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Сергей Столяров
Иллюстрация: Личный архив Сергея Столярова
Сергей Столяров

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Мариам Траоре

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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