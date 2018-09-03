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Мультсериал «Сказочный патруль» стал победителем премии «Главные герои»

Культура

Победители конкурса определялись путём голосования, в котором приняли участие десятки тысяч детей

Мультсериал «Сказочный патруль» стал победителем премии «Главные герои»
Цитата из м/с «Сказочный патруль». реж Наиль Мубинов. 2016. Россия
Юные волшебницы

Москва, 3 сентября 2018, 13:47 — REGNUM  В номинации «Лучший российский анимационный мультсериал» национальной детской премии «Главные герои — 2018» стало шоу «Сказочный патруль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября сообщили в пресс-службе анимационной студии «Паровоз».

В роли героев сериала выступают четыре маленьких волшебницы: Алёнка, Варя, Маша и Снежка. Все они являются членами команды, контролирующей сказочные силы ради спокойствия людей.

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Церемония награждения премии «Главные герои — 2018» состоялась в Москве, на ней присутствовали около тысячи человек, в их числе были представители шоу-бизнеса, поп-исполнители, актёры и режиссёры. Трансляцию церемонии посмотрели около 2,5 млн человек. Победители конкурса определялись путём голосования, в котором приняли участие десятки тысяч детей.

Напомним, в 2018 году, сериал «Сказочный патруль» уже получил четыре награды премии «Мультимир». Шоу выходит в эфир с мая 2016 года, впервые оно было показано на каналах «МУЛЬТ», ANI и «Тлум HD». Аудитория сериала в России насчитывает десятки миллионов человек.

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