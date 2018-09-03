«Молодая надежда современной России»: соцсети о новом альбоме Face

Москва, , 13:53 — REGNUM Популярный среди молодёжи рэпер Face (Иван Дремин) выпустил новый альбом «Пути неисповедимы», где рассуждает на актуальные политические темы. Новые композиции заинтересовали не только поклонников исполнителя, но и других пользователей соцсетей. За сутки альбом набрал более 80 тыс. лайков, а самого рэпера называют «молодой надеждой современной России».

Юзеры не ожидали, что Face поднимет такую серьезную тему в своём творчестве. Они отмечают, что уже привыкли к легкомысленным трекам, однако новый альбом открыл исполнителя с совершенно другой стороны.

Не ожидал вот такого от него. Думал, опять будет типа бургера и вся такая х**та (отредактировано, — прим. ред. ИА REGNUM ), которую будут слушать малолетки. Но он сделал альбом, в котором задел много тем, которые сейчас в основном актуальны», — пишет пользователь «Так себе человек».

В сети также отметили, что современным молодым артистам не свойственно прямо высказывать свою политическую позицию. Как пишут авторы Telegram-канала «По фактам», слушателей приучили к тому, что это «моветон и признак старперства». Однако Face решил не следовать такому стереотипу, и получилось у него это весьма успешно, полагают пользователи.

«Поражает тот факт, что «Пути неисповедимы» вышли в эпоху навязшей в зубах постиронии — казалось, что молодые артисты и слова не могут говорить просто. Российские артисты давно приучили своего слушателя считать, что прямое политическое высказывание — моветон и признак старперства. Фейс явно плевать хотел на эти правила, придуманные у нас довольно закомплексованными и лицемерными людьми, и сделал то, что считал нужным. А именно — просто назвал вещи своими именами. И стало понятно, кто тут настоящий «панк-рок мальчик».

Некоторые пользователи забеспокоились, что новый альбом рэпера может привлечь внимание правоохранительных органов. По мнению пользовательницы Frolova, песни могут рассматривать как действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды.

«Если страны — это времена года, то Россия — это осень». Выбрала самую безобидную фразу из нового альбома Face. Жёстко и по делу про современную Россию. Одно меня волнует, за ним ещё не приехали? Там же каждая строчка — это ст. 282 ч. 1 (УК РФ, «Организация экстремистского сообщества», — прим. ИА REGNUM )».

Большая часть предыдущих песен Face представляли собой либо любовную лирику, либо констатацию собственного превосходства. Совсем другой сюжет в восьми треках, которые вошли в альбом «Пути неисповедимы». Их основная тема — проблемы государства. Face читает рэп о своем тяжелом детстве и о том, что ему не нравится в современной России: коррупция, бюрократия, несменяемость власти и многое другое. Например, в композиции «Четвертый всадник» есть такие строки: «Наша жизнь похожа чем-то на торговый центр: кто-то в нем горит, а кто-то ставит на проценты». На обложке пластинки изображен искаженный герб России.

Накануне выхода альбома Face подогрел интерес публики роликом, в котором рэпер состриг свои длинные волосы, ставшие его визитной карточкой. Таким образом музыкант сдержал слово, которое давал фанатам. Он обещал, что, если не выпустит новый альбом к 1 сентября, побреется налысо. Заканчивается видео тем, что музыкант садится перед камерой с автоматом и в балаклаве.

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