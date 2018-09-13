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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Саша Кругосветов

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Саша Кругосветов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 13 сентября 2018, 08:30 — REGNUM  

Передача XCVII, где в гостях один из самых необычных отечественных детских (и взрослых) писателей — Саша Кругосветов, который может интересно рассказывать обо всём… На повестке дня идиш, перестройка и авторитетные бизнесмены, литературные стили, боевые искусства и попытка стать универсальным человеком… Короче говоря, долгий, но интересный разговор о трагикомедии отечественной истории и жажде творчества.

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Саша Кругосветов
Иллюстрация: Личный архив Саши Кругосветова
Саша Кругосветов

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Элина Арсеньева

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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