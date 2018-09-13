Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Саша Кругосветов

Дмитрий Тёткин, , 08:30 — REGNUM

Передача XCVII, где в гостях один из самых необычных отечественных детских (и взрослых) писателей — Саша Кругосветов, который может интересно рассказывать обо всём… На повестке дня идиш, перестройка и авторитетные бизнесмены, литературные стили, боевые искусства и попытка стать универсальным человеком… Короче говоря, долгий, но интересный разговор о трагикомедии отечественной истории и жажде творчества.

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