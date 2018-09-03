Создатель «Симпсонов» рассказал о скрытой роли Майкла Джексона в сериале

Лос-Анджелес, США, , 12:42 — REGNUM Аниматор Мэтт Грейнинг подтвердил информацию о том, что Майкл Джексон однажды озвучил персонажа в мультсериале «Симпсоны». Об этом 2 сентября сообщил портал Digital Spy.

https://twitter.com/digitalspy/status/1036388556372103168

Грейнинг рассказал журналистам, что однажды Майкл Джексон позвонил ему и спросил, как он может поучаствовать в создании мультсериала. Создатель «Симпсонов» сначала не поверил, что разговаривает с Джексоном, он подумал, что кто-то его разыгрывает и повесил трубку. Однако поп-звезда сразу же перезвонила.

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Джексон сказал, что ему очень нравятся «Симпсоны». Певец пояснил, что он хочет приложить руку к созданию шоу, но не желает, чтобы это осуществлялось в формате сделки с его звукозаписывающей компанией, его не интересовал коммерческий момент.

В итоге Джексон озвучил персонажа по имени Леон Комповски в эпизоде «Совершенно безумный папа». Комповски, являющийся пациентом психиатрической клиники, считал, что он — Майкл Джексон. Однажды он позвонил Симпсонам домой и представился поп-звездой. Взявший трубку Барт не поверил ему и начал задавать различные вопросы.

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При этом Мэтт Грейнинг сообщил, что Майкл Джексон не пел песню «С днём рождения, Лиза» в этом же эпизоде. Музыкант предоставил дублера с похожим голосом и сам наблюдал за процессом. Аниматор вспомнил, что Джексон стоял и посмеивался над тем, как парень нервничает перед записью.

Напомним, серия «Совершенно безумный папа» (Stark Raving Dad) была 36 по счёту, она вышла в эфир 19 сентября 1991 года. Впоследствии Леон Комповски несколько раз появлялся в различных эпизодах шоу.

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