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Театр Et Cetera откроет 26-й сезон концертом на площади

Культура

На площади перед окончательно построенным зданием театра артисты покажут концерт с шутками, поздравлениями, розыгрышами, песнями и даже подарками зрителям

Москва, 3 сентября 2018, 13:46 — REGNUM  10 сентября большим концертом на площади перед обновленным и достроенным зданием откроет свой 26-й сезон театра Et Cetera под руководством Александра Калягина. Об этом сообщает портал «Театрал».

Александр Калягин решил отказаться от традиционного сбора труппы, а провести театральный капустник прямо на новой площадке. И уже после художественный руководитель встретится с актерами и зрителями в фойе театра.

Первая премьера намечена на 4 сентября на новой сцене — зрители увидят спектакль по пьесе итальянского классика Луиджи Пиранделло «Это так (если вам так кажется)» в постановке Адольфа Шапиро.

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Культурная хроника
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