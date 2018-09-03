Театр Et Cetera откроет 26-й сезон концертом на площади

Москва, , 13:46 — REGNUM 10 сентября большим концертом на площади перед обновленным и достроенным зданием откроет свой 26-й сезон театра Et Cetera под руководством Александра Калягина. Об этом сообщает портал «Театрал».

Александр Калягин решил отказаться от традиционного сбора труппы, а провести театральный капустник прямо на новой площадке. И уже после художественный руководитель встретится с актерами и зрителями в фойе театра.

Первая премьера намечена на 4 сентября на новой сцене — зрители увидят спектакль по пьесе итальянского классика Луиджи Пиранделло «Это так (если вам так кажется)» в постановке Адольфа Шапиро.