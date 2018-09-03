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В Анапе начал свою работу 27-й фестиваль «Киношок»

Культура

Жюри будет определять победителей в пяти номинациях

Анапа, Краснодарский край, 3 сентября 2018, 11:09 — REGNUM  В Анапе уже в 27-й раз начал свою работу кинофестиваль «Киношок». В рамках кинофорума будут показаны документальные и художественные фильмы режиссёров из различных стран мира. Об этом 3 сентября сообщил портал «Кубань 24».

Выбирать победителей жюри будет в пяти номинациях: полнометражные фильмы, короткометражные ленты, документальные работы, детские картины и фильмы для телевидения. На фестивале будут показаны работы режиссеров из Узбекистана, Киргизии, Украины, Казахстана, Польши, Италии, Армении и Белоруссии. Также посетители кинофорума смогут увидеть российско-британский проект.

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Напомним, фестиваль «Киношок» продолжит свою работу до 9 сентября 2018 года. Впервые он был проведён в Анапе в 1992 году, его основателями являются актриса Ирина Шевчук, драматург Виктор Мережко и журналист Сергей Новожилов.

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