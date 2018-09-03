Порошенко анонсировал украинскую новую учебную программу

Киев, , 10:40 — REGNUM В 2018—2019 учебном году украинские школы перейдут на 12-летнюю программу «Новая украинская школа», заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 3 сентября «Укринформ».

По словам Порошенко, реформа образования на Украине для него стоит «на первом месте». Порошенко также заявил, что проводя образовательные реформы, правительство Украины делает «инвестиции в будущее государства».

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Напомним, «инвестиции в будущее государства» уже привели к тому, что на Украине министерство образования предложило заменить Федора Достоевского и Льва Толстого на Роальда Даля, Харпера Ли и Рея Брэдбери. Помимо этого, уже предложено исключить киноповесть великого украинского режиссера Александра Довженко «Украина в огне» из школьной программы.

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