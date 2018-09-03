Понедельник, 3 Сентября 2018 года
10:50:06 МСК

Порошенко анонсировал украинскую новую учебную программу

Культура

Теперь школьники на Украине будут учиться 12 лет

Киев, 3 сентября 2018, 10:40 — REGNUM  В 2018—2019 учебном году украинские школы перейдут на 12-летнюю программу «Новая украинская школа», заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 3 сентября «Укринформ».

По словам Порошенко, реформа образования на Украине для него стоит «на первом месте». Порошенко также заявил, что проводя образовательные реформы, правительство Украины делает «инвестиции в будущее государства».

Читайте также: В украинских школах перестанут изучать творчество Александра Довженко

Напомним, «инвестиции в будущее государства» уже привели к тому, что на Украине министерство образования предложило заменить Федора Достоевского и Льва Толстого на Роальда Даля, Харпера Ли и Рея Брэдбери. Помимо этого, уже предложено исключить киноповесть великого украинского режиссера Александра Довженко «Украина в огне» из школьной программы.

Читайте ранее в этом сюжете: Коэльо вместо Толстого. Майдан победил школьную литературу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить