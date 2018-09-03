В Москве пройдёт фестиваль фильмов об искусстве

Москва, , 10:40 — REGNUM Второй фестиваль фильмов об искусстве The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL пройдет с 17 по 23 сентября в Москве в Музее современного искусства «Гараж», Государственной Третьяковской галерее, Центре документального кино, кинотеатре «Пионер» и Мультимедиа Арт Музее. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

Откроет программу картина «Размытые границы арт-мира» американского режиссера Барри Аврича о внешних и внутренних реалиях современного музейного, выставочного и аукционного дела.

В кинопоказе также известные фильмы — лауреаты Каннского, Берлинского и других международных фестивалей. Среди них критик отмечают работу режиссера Онди Тимонер (США) «Мэпплторп» о драматической судьбе звездного фотографа Роберта Мэпплторпа, картину «Глазами Орсона Уэллса» режиссера Марка Казинса (Великобритания), документальный фильм «Алфавит Питера Гринуэя» Саския Боддеке (Нидерланды).

А 19 сентября в Государственной Третьяковской галерее состоится премьерный показ и встреча с создателями фильма «Оскар», снятого к 90-летию российского и французского художника Оскара Рабина.