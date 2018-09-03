ХI Всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс» открылся в Смоленске

Смоленск, , 09:57 — REGNUM ХI Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс» проходит в Смоленске 2−6 сентября. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на программу кинофестиваля. Фестиваль проводится при поддержке администрации Смоленской области, администрации города Смоленска, министерства культуры Российской Федерации и Гильдии кинорежиссеров России.

Накануне, 2 сентября, в смоленском кинотеатре «Современник» состоялась торжественная церемония открытия кинофорума. После собственно открытия фестиваля состоялся премьерный показ фильма «Жили-были».

Отметим, что в общей сложности в рамках фестиваля будет представлено 24 картины — показы пройдут в кинотеатрах «Современник» и «Смена». В конкурсной программе 14 игровых полнометражных и девять короткометражных игровых фильмов. В состав жюри вошли заслуженная артистка России Наталья Варлей, народные артисты России Наталья Гвоздикова, Александр Голобородько, Аристарх Ливанов, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Грамматиков. Кроме собственно кинопоказов, в рамках фестиваля зрители смогут побывать на творческих встречах с любимыми актерами, в частности, с Натальей Варлей и Александром Михайловым. 5 сентября состоится юбилейный вечер президента кинофестиваля Всеволода Шиловского «Жизнь продолжается!».