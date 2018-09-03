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«Лев Толстой глазами музыкантов»: фестиваль в Москве, Туле и Ясной Поляне

Культура

На фестивале, приуроченном к 190-летию Льва Толстого, прозвучат известные и новые музыкальные сочинения, созданные по мотивам произведений великого писателя

«Лев Толстой глазами музыкантов»: фестиваль в Москве, Туле и Ясной Поляне
Илья Репин. Лев Николаевич Толстой в кабинете под сводами. 1891

Москва, 3 сентября 2018, 09:41 — REGNUM  С 9 по 23 сентября в ознаменование 190-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого в Москве, Туле и в усадьбе «Ясная Поляна» пройдёт Фестиваль искусств «Лев Толстой глазами музыкантов». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

В рамках фестиваля прозвучат как известные музыкальные произведения по мотивам романов выдающегося прозаика, так и премьеры. 9 сентября, в день рождения писателя, в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве прозвучат фрагменты из опер и балетов по романам «Анна Каренина», «Война и мир», «Хаджи-Мурат». 16 сентября в программе «По Толстому» в Колонном зале Дворянского собрания Тулы выступят Струнный квартет Московской консерватории, Тульский государственный хор и Камерный хор Московской консерватории. А 23 сентября в усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоится российская премьера оперы «Воскресение» американского композитора Тода Маковера.

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Культурная хроника
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