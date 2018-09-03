«Безумно богатые азиаты» в третий раз вышли в лидеры кинопроката США

Нью-Йорк, США, , 08:59 — REGNUM Фильм «Безумно богатые азиаты» режиссёра Джона Чу за минувший уик-энд собрал в США ещё $22 млн, что лишь на 10% меньше, чем в период прошлых выходных (24−26 августа 2018 года). Об этом 2 сентября сообщила газета USA Today.

Таким образом, с момента премьеры фильм заработал в кинотеатрах США уже $111 млн. Кроме того, в кассу проекта уже начали поступать деньги с международного проката, первые сборы составили около $20 млн.

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Напомним, бюджет картины составляет $30 млн. Эксперты отмечают, что последний раз среди романтических комедий такой успех умела лента «Девушка без комплексов» Джадда Апатоу (при бюджете 35 млн сумма её общемировых сборов составила около $140 млн).

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