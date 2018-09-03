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«Пищеблок»: Алексей Иванов написал роман о пионерах-вампирах

Культура

Действие романа происходит в пионерском лагере во время Олимпиады-80

Пермь, 3 сентября 2018, 09:16 — REGNUM  Новый роман знаменитого уральского писателя Алексея Иванова «Пищеблок» должен появиться в книжных магазинах осенью 2018 года. О завершении его работы над книгой сообщила продюсер автора Юлия Зайцева.

Романист вновь отошёл от повествования об исторических событиях XVII века (эпопею «Тобол» можно увидеть на прилавках магазинов и сегодня) и обратился к ХХ веку, к его последней части. Фабула произведения оригинальна — в пионерском лагере на берегу Волги действует группа пионеров-вампиров.

Как отмечает Юлия Зайцева в facebook: «Получился метамодернистский коктейль, в котором остросюжетность, ирония и страх парадоксально смешались с нежностью, ностальгией и тонким юмором». Видимо, хоррор от прославленного автора станет заметным литературным явлением осени.

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Культурная хроника
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