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Создатели «Времени приключений» объявили о завершении сериала

Культура

Последняя серия популярного мультсериала выйдет на экраны 3 сентября

Атланта, США, 3 сентября 2018, 03:24 — REGNUM  Десятый сезон американского мультипликационного сериала «Время приключений» (Adventure Time) станет последним, сообщает издание Variety.

Как сообщается, заключительная серия мультсериала выйдет на телеканале Cartoon Network в понедельник, 3 сентября.

Создатели сериала выразили надежду, что концовка мультфильма понравится его поклонникам. «Мы очень счастливы, что люди смотрели наш сериал и он им нравился», — заявил исполнительный продюсер Адам Муто.

Мультсериал о приключениях мальчика Финна и пса Джейка вышел на экраны в 2010 году. Персонажи становились героями сюрреалистичных историй, происходящих в постапокалиптическом мире под названием Ууу. Своеобразный стиль сериала нашёл многочисленных поклонников как среди детей, так и среди взрослых.

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