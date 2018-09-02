Как Мурманск всю страну кормил

Михаил Пустовой, , 18:05 — REGNUM

Как-то раз мурманские рыбаки выловили в море белого медведя — огромный зверь порвал сеть и, не теряя своего достоинства, покинул палубу корабля. Впрочем, воспоминания в формате интервью капитана Александра Абакумова не столько о приключениях моряков, как об истории и проблемах мурманского рыболовства. А точнее того, что от него осталось. Абакумов корнями из Астрахани — специалисты с Каспия исправно пополняли ряды заполярных рыболовов. Вячеслав Сидорин — мурманский журналист советской закваски, который обильно разбавил монологи собеседника вставками из диалогов с другими морскими волками и авторскими размышлениями. Выход книги «Ты нас дождись, родной причал…» был приурочен к столетию арктического города-порта.

Объективно — это остроумная и насыщенная книга, хотя и не лишенная тяжеловесного пафоса. «Ты нас дождись, родной причал…» рассказывает доступным языком о профессии, представители которой редко видят жен, неплохо зарабатывают и становятся жертвами рыбных конфликтов между государствами. Зачастую они не могут отказаться от моря даже в старости, а некоторые из них подделывают справки о состоянии здоровья ради выхода в рейс. Плавали, кстати, мурманские, да и другие советские рыбаки, в основном на судах, купленных за рубежом — родное судостроение оставляло желать лучшего, а в новой России загнулось. Еще Абакумов вспоминает, как застрелил на Шпицбергене белого медведя.

Но «Ты нас дождись, родной причал…» — это тяжелое произведение о исторически рыбацком крае, который добывал треть от всей рыбы, выловленной в морях. «На Северном бассейне работало 75 тысяч человек. Рыбная отрасль формировала доходы городского бюджета на 60 процентов. Добычей рыбы занимались 15 флотов, в которых было 543 рыболовных судна», — сообщает автор. Сотни судов ушли на металлолом, а из оставшихся на промысле 80 кораблей большинство кормят заграницу, отгружая улов в Норвегии. Рыбацкие поселки в области, как Лиинахамари, стали призраками, а еще раньше были ликвидированы «неперспективные» деревни кольских старожилов. Мурманск, еще недавно бурно растущий город Арктики, уснул как порт, заржавел, из-за того, что для власти приоритет — это плодить ведомства, «проверяющие» рыбацкую отрасль, требовать налоги за воздух и заниматься махинациями с выдачей квот на вылов рыбы. Даже часть акватории Баренцева моря Медведев и Лавров росчерком пера подарили Норвегии.

Мурманск много отдавал, но столица исправно засылала в область временщиков и дилетантов. Его ровняли с сопками германские самолеты, но вручать городу звезду Героя последний генсек ехал два года, хотя Мурманская область — единственная, где немцы не везде прорвали границу. А сегодня улицы Мурманска заполонили пришлые контрактники, кормящиеся с бюджета. Таков новый приоритет в Арктике, более актуальный, чем труд десятков тысяч моряков, кормивших народ огромной страны. Впрочем в книге на иллюстрациях от мурманского фотографа Льва Федосеева — только яркие моменты из жизни рыбаков.