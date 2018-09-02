Московский художественный театр им. Чехова открывает 121-й сезон

Москва, , 15:42 — REGNUM 2 сентября утром состоялся сбор труппы Московского художественного театра им. А. П. Чехова. А вечером свой 121-й сезон прославленный откроет премьерой спектакля «Человек из рыбы» по пьесе Аси Волошиной в постановке Юрия Бутусова. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

В этом сезоне театр покажет восемь премьер, сообщил на сборе труппы новый художественный руководитель театра Сергей Женовач. (Олег Табаков умер в марте 2018 года). В планах спектакль Дмитрия Крымова «Сережа» по роману Л.Н. Тольстого «Анна Каренина», постановка Марины Брусникиной «Офелия боится воды» по пьесе Юлии Тупикиной, хореографическая композиция Аллы Сигаловой «ХХ век. Бал». Среди премьер уже 2019 года критики выделяют работу Сергея Женовача «Бег» и постановку Виктора Крамера «Иуды Искариота» с Константином Хабенским в главной роли.

На гастроли в этом сезоне театр отправится в Минск, Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург, Ригу и на Международном фестивале в г. Ужень (Китай).