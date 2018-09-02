В Москве простились с Иосифом Кобзоном

Москва, , 14:50 — REGNUM Десятиминутной овацией закончилась церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, сообщает 2 сентября портал Говорит Москва.

Гражданская панихида проходила в Концертном зале имени Чайковского. В течение пяти часов простится с артистом пришли тысячи людей.

Проститься с великим певцом пришли также президент России Владимир Путин, депутаты Государственной Думы, мэр города Москвы Сергей Собянин, а также известные артисты и звёзды российской эстрады.

«Самым главным для моего отца всегда была любовь зрителей, была поддержка зрителей, аплодисменты и крики «Браво!», когда зал вставал», — сказал сын певца Андрей Кобзон и призвал всех присутствующих проводить артиста аплодиментами, после чего зал стоя аплодировал в течение нескольких минут под песню «Мой путь» в исполнении Иосифа Кобзона.

К Катафалку гроб тоже проводили аплодисментами, а проезжающие в это время по улице автомобили сигналили в знак уважения к артисту.

Напомним, что Иосиф Давыдович Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был самым титулованным артистом страны, в его репертуаре было более трёх тысяч песен. Певец будет похоронен на Востряковском кладбище города Москвы.