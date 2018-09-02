Калининград, , 14:33 — REGNUM 9 сентября на территории Музея Мирового океана в Калининграде пройдет Фестиваль исторических судов «Водная ассамблея». На акватории Преголи на парад выдут старинные средства передвижения на воде и, в первую очередь, флотилия организаторов праздника — Музея мирового океана: научно-исследовательское судно «Витязь», судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», подводная лодка Б-413 и другие суда. Главным действом фестиваля по традиции станет регата «Миля «Витязя», в которой в бескомпромиссной борьбе будет выявлен победитель в гонке на ялах.

Зрители смогут также познакомиться с экспозицией музея, посетить антикварную ярмарку «Лавка Боцмана», послушать концерт «Из дальних странствий возвратясь».