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В Калининграде пройдет Фестиваль исторических судов «Водная ассамблея»

Культура

Наибольший интерес зрителей по традиции вызывает гребная регата

Калининград, 2 сентября 2018, 14:33 — REGNUM  9 сентября на территории Музея Мирового океана в Калининграде пройдет Фестиваль исторических судов «Водная ассамблея». На акватории Преголи на парад выдут старинные средства передвижения на воде и, в первую очередь, флотилия организаторов праздника — Музея мирового океана: научно-исследовательское судно «Витязь», судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», подводная лодка Б-413 и другие суда. Главным действом фестиваля по традиции станет регата «Миля «Витязя», в которой в бескомпромиссной борьбе будет выявлен победитель в гонке на ялах.

Зрители смогут также познакомиться с экспозицией музея, посетить антикварную ярмарку «Лавка Боцмана», послушать концерт «Из дальних странствий возвратясь».

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Культурная хроника
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