«День Бородина» проходит в Подмосковье

Красногорск, , 14:09 — REGNUM Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина» открылся в Подмосковье, сообщает 1 сентября пресс-служба правительства Московской области.

Фестиваль «День Бородина» продлится по 8 сентября. Основные мероприятия фестиваля состоятся 2 сентября. В этот день в музее-заповеднике «Бородинское поле» состоятся церемониалы у главного монумента русским воинам — Героям Бородина (Батарея Раевского) и у памятника на командном пункте Наполеона. Затем пройдёт историческая реконструкция эпизодов сражения французской и российской армий в 1812 году.

В баталии примут участие военно-исторические клубы из 80 городов России и из-за рубежа. Будут работать интерактивные площадки, которые будут воспроизводить быт и условия проживания солдат той эпохи накануне сражения. Общее число непосредственных участников реконструкции — более 1000 человек.

В фестивале примут участие прямые потомки полководцев Николая Раевского и Михаила Кутузова. Кроме того, ожидается прибытие почётных гостей из посольств 15 европейских стран.

Напомним, что международный военно-исторический фестиваль «День Бородина» проходит в музее-заповеднике «Бородинское поле» ежегодно, в первые выходные сентября. На Бородинское поле в эти дни съезжаются гости со всего мира.

Организаторами фестиваля являются министерство культуры РФ, Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник при поддержке Российского военно-исторического общества и Международной военно-исторической ассоциации.