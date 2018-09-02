Международный фестиваль академической музыки начал свою работу в Иркутске

Иркутск, , 13:21 — REGNUM Международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» стартовал в Иркутске, сообщил 1 сентября официальный сайт фестиваля.

Фестиваль открыл Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова. Солировали на концерте пианист Денис Мацуев и скрипачка Александра Конунова.

Сообщается, что на фестивале выступят около 400 исполнителей, которые дадут 20 концертом. Специальным гостем фестиваля в этом году стал сербский кинорежиссёр и музыкант Эмир Кустурица. Он даст концерт в Иркутске с группой The No Smoking Orchestra.

В программу мероприятия включены, помимо концертов, мастер-классы и творческие встречи, а также благотворительный аукцион «Нота До».

В рамках фестиваля традиционно состоится конкурс юных дарований «Новые имена», лауреатам которого будут назначены стипендии от благотворительного фонда.

Идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев выступит также с юношеским оркестром Иркутской области «Созвездие Байкала».

Фестиваль будет работать в Иркутске с 1 по 12 сентября.

Напомним, что Международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» проходит уже в 13-й раз. Фестиваль был создан в 2004 году народным артистом России, пианистом Денисом Мацуевым. Цель проведения фестиваля «Звезды на Байкале» — развитие музыкальной культуры, широкая пропаганда академической музыки, поддержка творческой молодежи.

Мероприятие проводится при поддержке Губернатора Иркутской области, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и архивов Иркутской области.