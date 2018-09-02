В Москве пройдет Международная выставка музыкальных инструментов

Москва, , 13:19 — REGNUM В выставочном центре «Сокольники» в Москве 13 сентября откроется 7-я Международная выставка музыкальных инструментов «NAMM Musikmesse — 2018».

На одном из крупнейших в мире смотров свои продукцию представят ведущие компании музыкальных инструментов из разных стран. На выставке пройдет более 250 мероприятий. Они будут проводиться по двум главным направлениям — деловое и развлекательное. Первое состоит из многочисленных встреч и переговоров представителей отрасли, круглых столов, конференций, вторая продемонстрирует возможности новых инструментов благодаря концертам и музыкальным вечерам, стендам на ярмарке, мастер-классам известных исполнителей.

Впервые посетители смогут не только посмотреть множество инструментов от разных производителей, но и приобрести понравившуюся модель прямо на выставке.