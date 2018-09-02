Путин и Медведев лично прибыли на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном

Москва, , 12:51 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства России Дмитрий Медведев побывали на церемонии прощания с народным артистом СССР, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня в Концертном зале имени Чайковского проходит траурная церемония прощания с Иосифом Кобзоном. Гражданскую панихиду посетили сотни людей, в том числе политики, представители общественных и благотворительных организаций, главы регионов, деятели культуры.

На траурной церемонии президент Владимир Путин почтил память Кобзона минутой молчания. Российский лидер постоял у гроба, возложив букет у его подножия. Также президент высказал слова поддержки родным и близким Кобзона — его вдове Нинель, их детям и внукам.

Напомним, что сразу после известия о кончине Кобзона Путин направил его родным и близким телеграмму, назвав произошедшее большим горем. Российский лидер подчеркнул, что Кобзон был по настоящему народным артистом, человеком огромной внутренней силы, смелости и достоинства.

Также на траурной церемонии побывал глава правительства Дмитрий Медведев. Он возложил цветы к гробу народного артиста и побеседовал с его родными.

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