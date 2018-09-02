«Зеркальный клад» найден в Великом Новгороде

Великий Новгород, , 12:27 — REGNUM Пятнадцать средневековых зеркал нашли археологи во время раскопок в историческом центре Великого Новгорода, сообщил 27 августа Интерфакс.

Зеркала найдены в постройке, которая датируется предположительно XII — началом XIV веков. По словам исследователей, сами зеркала были в деревянных оправах. На оправах сохранились фрагменты стекловидных мас, анализ которых будет проведён в ближайшее время.

Участниками археологической группы отмечено, что, хоть зеркала и не являются археологической редкостью, но обнаружение сразу такого большого количества зеркал в одной постройке является уникальным. Учёные окрестили находку «зеркальным кладом».

Раскопки на месте нахождения зеркал исследователи начали около двух месяцев назад. Учёными здесь были найдены остатки усадеб и множество артефактов. В частности, здесь были найдены браслеты и накладки, товарные пломбы, предметы культа, а также боевой топор и часть средневековой волынки.

Археологические исследования в исторической части Великого Новгорода учёные планируют закончить в этом году.