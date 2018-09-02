Легендарный монумент «Волга» отметил 65-летие полной реставрацией

Рыбинск, Ярославская область, , 11:46 — REGNUM Знаменитая скульптурная композиция «Волга», 65 лет украшавшая парадные ворота Рыбинского гидроузла, обрела новую жизнь. В ходе реконструкции, проведенной «Каналом имени Москвы», былиотремонтирован фундамент постамента и балюстрада, ликвидированы трещины в бетоне, отреставрированы барельефы. Но главные усилия пришлись на масштабную фигуру «Матери-Волги»: ее тщательно промыли, заштукатурили, покрасили и обработали специальным защитным составом. Возвышающаяся высоко на берегу реки скульптура представляет собой фигуру женщины в простом платье: одной рукой она приветствует теплоходы на Рыбинском водохранилище, другая держит чертежи с планом ГОЭЛРО. По периметру постамента проходит скульптурный пояс из круглых литых барельефов. Высота железобетонного монумента составляет 17,4 м.

Авторами волжской композиции являются Сергей Шапошников, Вера Малашкина и Николай Донских.

Первоначально на этом месте планировали установить знаменитый монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», однако он занял прочное место в Москве на ВДНХ.

«Канал имени Москвы» с 1937 года питает водой столицу и обеспечивает судоходство по всей Центральной России. Он является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом страны, в его управлении водное пространство 12 субъектов России. Объекты предприятия включают 235 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей.