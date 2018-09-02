Лучшим анимационным фильмом стал «Три богатыря и Морской царь»

Москва, , 11:59 — REGNUM В Москве подведены итоги Национальной детской премии «Главные герои-2018». Лучшие детские проекты в кино и на телевидении определялись путем открытого голосования, в котором приняли участие более полумиллиона ребят. Об этом сообщила ТАСС главный редактор телеканала «Карусель», организатора премии, Вера Оболонкина.

Номинаций было много — 12. Лучшим российским полнометражным мультипликационным фильмом признан «Три богатыря и Морской царь», зарубежным — «Фердинанд». В номинации «Любимая детская песня» выявить одного победителя не удалось: авторитетное жюри выбрало сразу двух лидеров — «Колыбельную» из «Маши и Медведя» и «Песенку друзей» из «Бременских музыкантов».

Лауреатами также стали программа «Невозможное возможно» как главный познавательный ТВ-проект, и киножурнал «Ералаш» как развлекательный.