В Алтайском крае открылся Международный фестиваль деревянной скульптуры

Барнаул, , 13:40 — REGNUM На территории Особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае 2 сентября открылся Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение». За награды и денежные призы в номинациях «Парковая скульптура. Индивидуально» и «Малая архитектурная форма. Команды» поборются мастера из России, Ирландии, Зимбабве, Литвы и Турции. Посетители фестиваля могут принять участие в мастер-классах или открытом пленэре. Завершится праздник 8 сентября награждением лауреатов и большим концертом на открытом воздухе.

Особая Экономическая Зона (ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь» — туристско-рекреационная зона в Алтайском крае, созданная постановлением правительства в 2007 года для развития туризма в данном регионе. На площади 3326 га построены искусственное озеро, горнолыжный комплекс, турбазы.