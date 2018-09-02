Началась церемония прощания с Иосифом Кобзоном

Москва, , 08:52 — REGNUM В московском Концертном зале имени Чайковского началась церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, сообщает 2 сентября официальный сайт Государственной Думы России.

Уже до начала церемонии у дверей зала собрались десятки людей, поклонники певца продолжают прибывать. Гроб с телом покойного установлен на сцене зала в окружении траурных венков от друзей и коллег.

Ранее церемонию прощания с народным артистом СССР перенесли с 10:00 Мск на 8:00 Мск ввиду большого количества желающих проститься с Иосифом Давыдовичем. По сообщениям СМИ, для этого будет также перекрыто движение в районе Триумфальной площади.

Отметим, народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон скончался 30 августа на 81-ом году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Певец будет похоронен на Востряковском кладбище.