Названа причина смерти актрисы из сериала «Санта Барбара»

Лос-Анджелес, США, , 07:20 — REGNUM Актриса «Главного госпиталя» и «Санта Барбары» Сьюзен Браун умерла после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера, сообщил таблоид TMZ 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, актриса Сьюзен Браун, известная российскому зрителю по роли в сериале «Санта Барбара», умерла 1 сентября в возрасте 86 лет.

Сьюзен Элизабет Браун родилась в английском городе Бристоль 6 мая 1946 года. Дебют в кино состоялся в 1959 году, Браун сыграла роль в одном из эпизодов телесериала «Частный сыщик». После этого актриса снималась в сериалах «Возвращение в Пейтон Плейс» и «Яркое обещание».

В 1977 году Сьюзен Браун стала сниматься в одном из самых популярных американских сериалов «Главный госпиталь», где она сыграла доктора Джейл Болдуин. Эта роль принесла актрисе не только широкую известность, но и номинацию на «Эмми» в категории «лучшая актриса второго плана».

Российскому зрителю Сьюзен Браун стала известна после показа сериала «Санта Барбара». Последней известной ролью Сьюзен Браун стала роль Септы Мордейн в сериале «Игра престолов».

Помимо съемок в сериалах Сьюзен Браун играла на Бродвее, а также создала фирму, занимающуюся дизайном интерьера.